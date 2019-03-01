США и Венесуэла поспорили на заседании в ООН из-за Гуайдо

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США и Венесуэла поспорили на заседании в ООН из-за Гуайдо

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Фото: © Flickr/J. Stephen Conn

Судьбу главы венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, после того как он вернётся на родину, будет решать Верховный суд страны. Об этом сказал постпред республики в ООН Самуэль Монкада.

По его словам, у Венесуэлы есть свои институты, которые могут решать судьбу пренебрёгших запретом на выезд и покинувших страну.

В свою очередь, спецпредставитель Соединённых Штатов Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что республика "увидит реакцию многих стран", если Гуайдо будет арестован после возвращения.

Напомним, Гуайдо уехал в Колумбию. По словам заместителя судьи конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы Хуана Карлоса Вальдеса, главе оппозиции может грозить до 30 лет заключения.

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