Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями — видео

Президент Украины Пётр Порошенко не перестаёт удивлять своих избирателей и снова оказался в центре странной истории. На этот раз он по непонятным причинам ущипнул одного из пришедших на встречу с ним мужчин за нос. Видеозапись опубликовала в своём фейсбуке журналист Татьяна Высоцкая.

На непродолжительной видеозаписи видно, как украинский лидер подходит к своему, вероятно, избирателю, добротно хлопает его по плечу, а затем щипает за нос и с довольной улыбкой удаляется. При этом на лице у мужчины улыбки почему-то не заметно.

В подписи к видео Высоцкая отмечает, что "неуважение к людям" со стороны президента превратилось в "систематическое" явление, и приводит в пример ситуацию, о которой Лайф рассказывал накануне, когда Порошенко сорвал шапку с девушки во время аналогичной встречи с жителями Запорожья.