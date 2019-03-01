Зенитные комплексы С-500 поступят в войска РФ в ближайшее время

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Зенитные комплексы С-500 поступят в войска РФ в ближайшее время

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Фото: © РИА "Новости"

В учебном центре в Гатчине уже подготовили офицеров для работы с новейшими ракетными системами.

Зенитные ракетные комплексы С-500 появятся в российских войсках в ближайшее время. Об этом заявил начальник Военной академии воздушно-космической обороны Владимир Ляпоров в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что офицеры уже осваивают новейшие системы в центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Ленинградской области.

— В 2019 году пройдёт первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, — сказал Ляпоров.

Как ранее писал Лайф, во время испытаний С-500 в 2018 году новейшая ракета поразила цель на расстоянии 481,2 километра. Это на 80 с лишним километров дальше, чем любая из существующих систем ПВО.

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