Новейшую машину РХБ-разведки РХМ-8 покажут на "Армии-2019"

В ходе форума войска радиационной, химической и биологической защиты представят более 70 образцов военной техники.

Все желающие смогут посмотреть на новейшую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 в рамках международного форума "Армия-2019". Об этом рассказал "Красной звезде" глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Использование указанной машины намного ускорит ведение РХБ-разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ-обстановки, точность прогнозов Игорь Кириллов

Генерал уточнил, что в ходе форума войска РХБЗ покажут более 70 образцов военной техники. Среди них тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк", машина ТДА-3 для постановки дымовых завес, мобильные подвижные лаборатории, а также универсальная станция обработки УССО для дегазации и дезинфекции крупных объектов и личных вещей и оружия.

Военно-технический форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.