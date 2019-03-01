СМИ: Трамп велел предоставить своему зятю доступ к секретной информации

Это ещё один штрих к семейному портрету, на котором супруг любимой дочери президента США уже предстал как злостный неплательщик налогов и участник махинаций с подделкой документов.

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2018 году дал указание главе аппарата администрации США предоставить своему зятю Джареду Кушнеру доступ к секретной информации. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, против этого решения возражали юридические консультанты и сотрудники ЦРУ, но Трамп не посчитался с их мнением.

Газета подчёркивает, что ранее американский лидер отрицал, что помогал Кушнеру получить доступ к секретным данным.

Как сообщал Лайф, зятя Трампа подозревают в многолетней неуплате налогов. Кроме того, его строительную компанию оштрафовали за подделку документов.