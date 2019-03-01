Страны БРИКС разрабатывают собственную платёжную систему BRICS Pay

Совершить покупку с помощью новой системы можно будет в любом государстве группы вне зависимости от валюты на счёте.

Группа из пяти стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) в ближайшем будущем займутся разработкой собственной единой платёжной системы BRICS Pay, с помощью которой можно будет рассчитываться за покупки в любой стране этой группы. Об этом сообщают "Известия".

Как рассказал изданию президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, соединение платёжных систем пяти стран в единую уже стало одним из приоритетных проектов. И в ближайшее время должна быть согласована технологическая платформа и будут проведены первые демонстрационные покупки.

По словам вице-президента Ассоциации российских банков, участника целевой рабочей группы Делового совета БРИКС Олега Прексина, проект будет реализован в виде приложения на смартфоне по типу Apple Pay или Samsung Pay. А совершить покупку с его помощью можно будет в любой стране группы вне зависимости от валюты на счёте.

Он также добавил, что уже в начале апреля пилотный проект стартует в ЮАР — единственной стране БРИКС, у которой нет национальной платёжной системы.

В Индии используют RuPay, в Бразилии — ELO, в России — "Мир", а в Китае UnionPay. При этом в индийской системе выпущено 500 миллионов карт, в бразильской — 120 миллионов, а в российской — 50 миллионов. Самая крупная система — в Китае, где общее число национальных карт превышает 6 миллиардов.