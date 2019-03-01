В Эквадоре продлили режим ЧП из-за венесуэльских мигрантов

Власти Эквадора продлили в стране режим чрезвычайного положения до конца марта. Об этом сообщило в твиттере Министерство иностранных дел республики.
Как ранее писал Лайф, режим ЧП продолжает действовать в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро с августа 2018 года. Его объявили из-за хлынувших в страну беженцев из Венесуэлы.
По последним подсчётам ООН, около 3,4 миллиона жителей Боливарианской Республики покинули родину из-за того, что оказались в нищете: в стране гиперинфляция, девальвирована национальная валюта, не хватает товаров первой необходимости и лекарств.
В основном венесуэльцы бегут в Эквадор, Колумбию, Перу и Бразилию.
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