В Эквадоре продлили режим ЧП из-за венесуэльских мигрантов

По данным ООН, более 3 млн человек уехали из Боливарианской Республики из-за постигшего страну кризиса.

Власти Эквадора продлили в стране режим чрезвычайного положения до конца марта. Об этом сообщило в твиттере Министерство иностранных дел республики.

Как ранее писал Лайф, режим ЧП продолжает действовать в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро с августа 2018 года. Его объявили из-за хлынувших в страну беженцев из Венесуэлы.

По последним подсчётам ООН, около 3,4 миллиона жителей Боливарианской Республики покинули родину из-за того, что оказались в нищете: в стране гиперинфляция, девальвирована национальная валюта, не хватает товаров первой необходимости и лекарств.

В основном венесуэльцы бегут в Эквадор, Колумбию, Перу и Бразилию.