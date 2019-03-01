Tesla полностью перенесла продажи электрокаров в режим онлайн

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Tesla полностью перенесла продажи электрокаров в режим онлайн

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Процедура покупки машин при помощи сотового телефона на территории Северной Америки теперь будет занимать около минуты.

Компания Tesla полностью перешла на продажи в режиме онлайн, чтобы раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до 35 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении производителя.

Компания отметила, что теперь два варианта Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов соответственно. Второй вариант предусматривает увеличение дальности езды без подзарядки и повышение мощности двигателя на 9%, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.

— Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи продукции в мире исключительно в режим онлайн, —отметила компания, пообещав, что процедура покупки электрокаров при помощи сотового телефона на территории Северной Америки теперь будет занимать около минуты. Для возврата авто в случае недовольства покупателя понадобится не более недели.

Model 3 — это бюджетная версия более дорогих Model X и Model S. В базовой комплектации автомобиль может проехать без подзарядки около 350 километров. Его максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч — менее шести секунд.

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