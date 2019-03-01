Tesla полностью перенесла продажи электрокаров в режим онлайн

Процедура покупки машин при помощи сотового телефона на территории Северной Америки теперь будет занимать около минуты.

Компания Tesla полностью перешла на продажи в режиме онлайн, чтобы раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до 35 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении производителя.

Компания отметила, что теперь два варианта Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов соответственно. Второй вариант предусматривает увеличение дальности езды без подзарядки и повышение мощности двигателя на 9%, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.

— Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи продукции в мире исключительно в режим онлайн, —отметила компания, пообещав, что процедура покупки электрокаров при помощи сотового телефона на территории Северной Америки теперь будет занимать около минуты. Для возврата авто в случае недовольства покупателя понадобится не более недели.

Model 3s now available



Standard Range: 220mi, $35k

Standard Range Plus: 240mi, $37k

Mid Range: 264mi, $40k

Long Range: 325mi, $43k

Long Range AWD: 310mi, $47k

Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!

https://t.co/RNnGdonjSr



(prices before incentives) — Tesla (@Tesla) 1 марта 2019 г.

Model 3 — это бюджетная версия более дорогих Model X и Model S. В базовой комплектации автомобиль может проехать без подзарядки около 350 километров. Его максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч — менее шести секунд.