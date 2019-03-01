СМИ: США не будут поддерживать новые украинские провокации в Керченском проливе

Если президент Украины Пётр Порошенко захочет провести ещё одну провокацию в Керченском проливе, то останется без поддержки США, об этом сообщает украинский портал Strana.ua со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что причина такого поведения американской стороны — не любовь к России и трепетное отношение к её границам, а обыкновенный страх перед расколом мнений по поводу Москвы в европейских столицах, которые могут и не захотеть участвовать в очередной авантюре Киева.

Именно по этой причине Пётр Порошенко уже получил жёсткий отказ на ввод кораблей в Керченский пролив от вице-президента США Майка Пенса на встрече в Мюнхене, хотя тот и выразил свою поддержку "шоколадному королю".

Более того, по информации портала, Белый дом, скорее всего, сам начнёт критиковать украинские провокации, если Киев проигнорирует позицию, предлагаемую ему США.

Ранее Лайф сообщал о заявлении президента Украины Петра Порошенко, в котором он выразил уверенность в том, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив в этот раз.