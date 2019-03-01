"Барселона" будет сражаться с "Валенсией" за Кубок Испании по футболу

"Валенсия" со счётом 1:0 обыграла "Бетис" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе "Месталья".
Единственный мяч на 56-й минуте встречи забил Родриго Морено. Первый матч двухраундового противостояния был окончен вничью со счётом 2:2. "Валенсия" победила с общим счётом 3:2.
🎥🔴 ¡Estamos EN DIRECTO en la APP del @valenciacf con TODAS las celebraciones en #Mestalla!— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 28 февраля 2019 г.
Sigue LA FIESTA ➡️ https://t.co/lvJFC26q8c #VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/9o0EjaaFYB
🔥 Cuando tienes DOS grandes PILARES 🦇🖤— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 28 февраля 2019 г.
CONFIANZA, CREDIBILIDAD, TRABAJO 🔝#VolemLaCopa pic.twitter.com/uubx1ropOK
В финале турнира команда, за которую выступает полузащитник сборной РФ Денис Черышев, будет играть с "Барселоной", которая накануне разгромила мадридский "Реал".
Финал Кубка Испании пройдёт 25 мая в Севилье.
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