"Барселона" будет сражаться с "Валенсией" за Кубок Испании по футболу

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"Барселона" будет сражаться с "Валенсией" за Кубок Испании по футболу

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"Валенсия" со счётом 1:0 обыграла "Бетис" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе "Месталья".

Единственный мяч на 56-й минуте встречи забил Родриго Морено. Первый матч двухраундового противостояния был окончен вничью со счётом 2:2. "Валенсия" победила с общим счётом 3:2.

В финале турнира команда, за которую выступает полузащитник сборной РФ Денис Черышев, будет играть с "Барселоной", которая накануне разгромила мадридский "Реал".

Финал Кубка Испании пройдёт 25 мая в Севилье.

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