В Австралии учёные зафиксировали рождение близнецов-химер с уникальной ДНК

До сих пор мировой науке был известен лишь один подобный случай — в 2007 году в США.

Австралийские учёные описали редчайший случай появления на свет полуидентичных химерных близнецов, сформировавшихся из одной яйцеклетки и нескольких сперматозоидов. Точный механизм появления таких эмбрионов остаётся загадкой. Статья размещена в The New England Journal of Medicine.

По данным специалистов, результаты УЗИ, сделанного при беременности, показали одну плаценту и несколько амниотических мешков, что говорило о развитии однополых близнецов. Но ультразвуковое исследование, проведённое на 14-й неделе, показало, что дети были разных полов.

Обычно близнецы бывают двух типов. Гетерозиготные близнецы являются результатом оплодотворения двух и более яйцеклеток, а гомозиготные развиваются из одной яйцеклетки, оплодотворённой одним сперматозоидом и разделившейся в ходе естественного клонирования. Но есть и третий вариант — полузиготные близнецы, и до сих пор науке был известен лишь один случай их рождения — в 2007 году в США.

Оба американских полузиготных близнеца обладали как клетками с двойным набором X-хромосом, так и клетками с X- и Y-хромосомой. При этом один из детей имел половые признаки обоих полов. Австралийские близнецы, которые родились в 2014 году, также химерны, то есть имеют клетки с разными генотипами, но физиологически не являются интерсексами.

Результаты анализа клеток из амниотических мешков показали, что материнская ДНК у близнецов идентична на 100%, но отцовская совпадала только на 78%. Исследователи подозревают, что это произошло из-за того, что яйцеклетка была оплодотворена сразу двумя сперматозоидами. Три набора хромосом разделились между группами клеток, образовавшимися при дроблении зиготы, а дальнейшие деления привели к формированию двух эмбрионов.

Учёные думают, что появление полуидентичных близнецов происходит чаще, чем считается, и усовершенствование методов скрининга позволит распознать больше подобных случаев.