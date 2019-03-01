Мэр Биробиджана досрочно сложил свои полномочия

Глава Администрации Биробиджана Евгений Коростелёв досрочно подал в отставку, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.
— Евгений Коростелёв с 28 февраля ушёл в отставку по собственному желанию, — говорится в сообщении.
Отмечается, что начиная с 1 марта его обязанности будет исполнять первый заместитель мэра Андрей Пивенко, а 4 марта состоится внеочередное заседание городской думы, в ходе которого определится дата проведения конкурса на должность мэра.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени