Мэр Биробиджана досрочно сложил свои полномочия

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Мэр Биробиджана досрочно сложил свои полномочия

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Фото: © biradm.ru

Глава Администрации Биробиджана Евгений Коростелёв досрочно подал в отставку, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

— Евгений Коростелёв с 28 февраля ушёл в отставку по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 1 марта его обязанности будет исполнять первый заместитель мэра Андрей Пивенко, а 4 марта состоится внеочередное заседание городской думы, в ходе которого определится дата проведения конкурса на должность мэра.

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