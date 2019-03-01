Компоненты марихуаны впервые создали в лабораторных условиях

Учёные надеются, что полученные вещества будут использовать для создания разрешённых и одобренных властями лекарств.

Учёным из Калифорнийского университета в Беркли удалось синтезировать компоненты марихуаны из генетически модифицированных дрожжей, пишет Nature.

Сообщается, что с помощью полученного вещества удастся изготавливать лекарства на основе каннабидиола — это соединение, которое содержится в конопле и обладает терапевтическим эффектом, его даже официально одобрило американское правительство.

Каннабидиол используют при эпилептических припадках у детей, а также при болезни Паркинсона.

Теперь для изготовления полезного препарата не нужны будут плантации марихуаны, тем более что в растениях его очень мало. Это значит, что лекарство станет дешевле.