"УАЗ Патриот" появится на дорогах в лимитированной версии Life Style

Внедорожник можно будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии.

Ульяновский автозавод приступил к выпуску внедорожника "Патриот" в спецверсии Life Style. Об этом сообщила компания в своём пресс-релизе. Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей, а первые машины появятся у дилеров в марте.

Внедорожник "УАЗ Патриот" в исполнении Life Style можно будет отличить по ярко-зелёному цвету кузова, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии. В салоне появились коврики со специальной окантовкой.

Версия Life Style включает климат-контроль, аудиосистему с поддержкой MP3 и четырьмя динамиками, парковочные датчики в переднем и заднем бамперах и бокс для запасного колеса на двери багажника с надписью Patriot.

В качестве опций также доступны обогрев лобового стекла и передних сидений, дополнительный отопитель салона, навигация, 18-дюймовые колёсные диски. Также "УАЗ Патриот" Life Style можно оснастить дополнительно лебёдкой, защитой рулевых тяг и задним межколёсным дифференциалом.

Стоимость машины с учётом скидки по государственным программам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" будет составлять 894 тысячи рублей.