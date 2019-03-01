Российский сухогруз врезался в мост в южнокорейском Пусане — видео

Судно получило сильные повреждения, на мосту образовалась дыра пятиметровой глубины.

Российский сухогруз Seagrand столкнулся с мостом в в южнокорейском порту Пусан, пишет "Чунан ильбо". Судно водоизмещением 6 тысяч тонн врезалось в участок между опорами моста и пробило в нём дыру размером 5 на 5 метров.

По данным компании-оператора "Гранд Шиппинг", в результате инцидента никто не пострадал. Seagrand сильно повреждён. Его отвели на безопасное расстояние. На мосту движение перекрыли.

Российские следователи начали проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Экипаж задержали, но вскоре освободили всех моряков, кроме капитана.

В Росморречфлоте уточнили, что сухогруз двигался без буксира и лоцманской проводки.

Как сообщили РИА "Новости" представители судовладельца — ООО "Востокморсервис", судно было застраховано, в ближайшее время определят размеры компенсации, за счёт которой будут чинить мост.