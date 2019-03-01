В Госдуме предложили выделять до 500 тысяч семьям на покупку парковочного места

В будущем в России может появиться госпрограмма по выделению субсидий до 500 тысяч рублей семьям на покупку парковочного места для авто, с такой инициативой обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

— Считаю целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимостью от 200 000 до 500 000 рублей на приобретение парковочного места, — приводит текст письма РИА "Новости".

При этом основным критерием относительно размера субсидии будет являться регион проживания семьи. Власов отмечает, что необходимость введения его инициативы вытекает из ныне действующих программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые вызывают необходимость в парковочном месте, а его стоимость зачастую недоступна значительной части семей.