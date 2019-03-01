"Обманутые молодые люди". В Венесуэле раскрыли, сколько было обещано дезертирам

В Министерстве обороны страны насчитали около сотни солдат, сбежавших из Национальной гвардии в надежде на круглую сумму.

Более 100 венесуэльских гвардейцев дезертировали и сбежали за границу, сообщил министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино. Его слова приводятся на официальном сайте Правительства Боливарианской Республики.

Министр рассказал, что беглецам за это предательство обещали по 20 тысяч долларов. Надежды их напрасны, подчеркнул он.

— Это обманутые молодые люди, и для нас это не катастрофа, для нас они никогда не были солдатами, — заявил Падрино.

Ранее в миграционной службе соседней Колумбии называли куда более внушительное количество дезертиров из Венесуэлы — более 560.

Как писал Лайф, шестерых венесуэльских военных задержали на границе при попытке сбежать в Колумбию.

Напомним, в Венесуэле идёт борьба между легитимной властью в лице президента страны Николаса Мадуро и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо.