СМИ: США вывезли из Сирии около 50 тонн золота

Драгметалл был награблен боевиками в Ираке и САР и спрятан около сирийского населённого пункта Багхуз.

Американская армия вывезла из Сирийской Арабской Республики около 50 тонн золота, информирует САНА со ссылкой на источники.

Отмечается, что военнослужащие США договорились с террористическими группировками в провинции Дейр-эз-Зор, что те передадут Америке всё своё золото в обмен на гарантии безопасности.

Агентство отмечает, что это золото было награблено боевиками в Ираке и Сирии и спрятано около населённого пункта Багхуз провинции Дейр-эз-Зор, являющегося одним из последних оплотов террористов в САР и окружённого войсками США.

Общее количество драгметалла, переданного террористами, составляет порядка 40 тонн. Вместе с золотом, обнаруженным военными США в других тайниках боевиков, объём этого драгоценного металла, попавшего в руки американских военных, составляет около 50 тонн, уточняет агентство.

По данным САНА, полученное от террористов золото США вывезли ночью на вертолётах.