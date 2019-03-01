Kia представит обновлённый гибридный кроссовер Niro на Женевском автосалоне

Но уже сейчас автопроизводитель рассекретил внешний вид новинки и опубликовал несколько фотографий.

Корейский производитель автомобилей Kia опубликовал снимки своего обновлённого гибридного кроссовера Niro, официальная премьера которого состоится только 5 марта на Женевском автосалоне. Он будет выпущен в двух модификациях — Hybrid и Plug-in Hybrid. Во второй его аккумуляторы можно подзаряжать от "внешних" источников.

Отмечается, что обе модификации получат обновлённые передний и задний бамперы, проекционные фары с новым дизайном, но сохранившие фирменные "кубики льда", а также интегрированные в передний бампер ходовые огни с рисунком "двойной стрелы".

Помимо внешних изменений, улучшились отделочные материалы салона, а на передней панели появился широкоэкранный ЖК-дисплей диагональю 10 дюймов. Ещё один 7-дюймовый экран занял место на приборной панели.

Для любителей же яркого дизайна будут предложены новые пакеты двуцветных вариантов отделки. В зависимости от страны цвет может быть красно-оранжевым (Red-Orange) или сливовым (Plum).

Старт продаж новинки в Европе намечен на второй квартал 2019 года. Когда она появится на отечественном рынке — неизвестно. Возможно, как и с предыдущей версией, этого не случится никогда.