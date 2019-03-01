В Пентагоне подсчитали, как быстро российские "Авангарды" долетят до США

Американские военные заявили, что это первые неядерные ракеты РФ, способные поражать цели в глубине территории Штатов.

Российская гиперзвуковая ракета "Авангард" может долететь до США за 15 минут, заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Терренс О'Шонесси. Его цитирует The Washington Times.

По словам командующего, Москва впервые развернула неядерную ракету, способную поражать цели в глубине США.

— Растущий неядерный потенциал России предоставляет Москве возможности для того, чтобы отговорить противника от эскалации конфликта и разрешить его на выгодных для неё условиях, — признал генерал.

Как ранее писал Лайф, госкомиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс "Авангард". Напомним, президент России Владимир Путин рассказал о нём в Послании Федеральному собранию 2 марта 2018 года.