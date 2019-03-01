"Заслужили". Порошенко рассказал, при каком условии Украина может стать лидером

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"Заслужили". Порошенко рассказал, при каком условии Украина может стать лидером

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, при каком условии страна может стать региональным лидером. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития, которое транслировал телеканал "112 Украина".

— Надо превратить страну — родную нашу Украину — в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. И всё, что для этого необходимо, — поверить в это, — сказал украинский глава.

Порошенко отметил, что "Украина должна выйти на лидерские позиции и с ней должны считаться не только соседи".

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