"Заслужили". Порошенко рассказал, при каком условии Украина может стать лидером

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, при каком условии страна может стать региональным лидером. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития, которое транслировал телеканал "112 Украина".

— Надо превратить страну — родную нашу Украину — в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. И всё, что для этого необходимо, — поверить в это, — сказал украинский глава.

Порошенко отметил, что "Украина должна выйти на лидерские позиции и с ней должны считаться не только соседи".