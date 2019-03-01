В Москве установят 18 тысяч новых навигационных табличек

Около 18 тысяч новых указателей будут установлены в Москве в этом году, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".

Продолжаем создавать в Москве удобную пешеходную навигацию. Хорошо заметные днем и ярко освещенные ночью указатели пишутся на русском и английском языках. Уже установили 11 тысяч городских и 83 тысячи домовых табличек. В этом году появятся еще 18 тысяч. pic.twitter.com/YMGT8Pkb8p — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 февраля 2019 г.

Он указал на то, что в городе уже установлено 11 тысяч городских и 83 тысячи домовых табличек. Градоначальник заверил, что указатели хорошо видны и днём, и ночью, а надписи будут сделаны на двух языках — русском и английском.