В Москве установят 18 тысяч новых навигационных табличек

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В Москве установят 18 тысяч новых навигационных табличек

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Около 18 тысяч новых указателей будут установлены в Москве в этом году, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".

Он указал на то, что в городе уже установлено 11 тысяч городских и 83 тысячи домовых табличек. Градоначальник заверил, что указатели хорошо видны и днём, и ночью, а надписи будут сделаны на двух языках — русском и английском.

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