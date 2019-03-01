Трамп выразил уверенность, что сможет договориться с КНДР по сложным вопросам

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен, что в будущем США и КНДР обязательно смогут достичь договорённости по всем сложным вопросам. Об этом он заявил в интервью телеканалу FoxNews.

— У меня есть ощущение, что будет что-то происходить. И оно обязательно будет положительным ... Со временем мы чего-то добьёмся, — сказал Трамп в ходе разговора о дальнейшей судьбе переговоров.

При этом он снова подчеркнул, что КНДР была готова лишь на частичную денуклеаризацию, но взамен хотела получить полную отмену санкций, тогда как США настаивают на полном отказе Кореи от ядерных программ, из-за чего и не случилось подписания никаких документов. Однако официальный Пхеньян не подтвердил эту информацию.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе второго саммита США — КНДР лидерам двух стран не удалось достичь никаких соглашений, но они договорились продолжить диалог.