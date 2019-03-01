В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица"

Все развлечения, которые будут представлены в рамках мероприятия, бесплатны для жителей и гостей Москвы.

Фестиваль "Московская Масленица" начался в столице 1 марта. В течение 10 дней на 23 площадках будут печь блины, проводить мастер-классы и устраивать шоу. Об этом информирует портал "Московские сезоны".

— С 1 по 10 марта Москва провожает зиму и встречает весну песнями и плясками, уличными забавами, красочными театральными представлениями и, конечно же, блинами! Каждая из 23 площадок приготовила для вас насыщенную программу. Так, на Тверской площади будем смотреть удивительные кукольные спектакли, на Манежной площади — наблюдать за бытом шумного масленичного городка, на Митинской — осваивать гончарное мастерство. Все развлечения на фестивале бесплатные. Повеселимся от души! — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Четыре праздничные площадки будут расположены в центре Москвы, ещё 11 — в других округах и восемь — в парках.

В рамках фестиваля гостям будет представлена развлекательная и концертная программа: полторы тысячи мастер-классов, 50 масленичных игр и спортивных занятий, около 350 спектаклей и концертов.

Подробнее о том, какие мероприятия вам будет интереснее всего посетить, можно узнать на сайте "Московских сезонов".