"По местам Скрипалей". Инцидент в Солсбери привлёк туристов из РФ и Китая

Жители России и Китая неоднократно обращались в туристические компании с просьбами организовать для них экскурсии к месту отравления Скрипалей, пишет РИА "Новости".
В туристическом центре в Солсбери агентству заявили, что отвечают туристам отказом на такие предложения.
— Это не то, что способно помочь городу, не то, чего бы мы хотели, и это не те вещи, которые мы хотели бы увековечивать, — подчеркнул специалист центра Стив Шарп.
Он добавил, что после скандального инцидента Солсбери пытается вернуть себе прежнюю репутацию красивого и приветливого города.
Напомним, по данным британского следствия, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года.
Как писал Лайф, на днях посол Великобритании в России заявил, что они оба живы.
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