Венесуэла фактически узаконила оборот иностранной валюты

Центробанк Венесуэлы открыл в четверг два первых обменных пункта в Каракасе, где любой может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу. По сути это означает отмену многолетнего запрета на покупку долларов, действовавшего в стране.

Как сообщает AVN со ссылкой на главу ЦБ Хосе Моралеса, его банк стал первым, открывшим обменники, но вскоре это должны сделать и другие банки. На следующей неделе пункты откроются в штатах Арагуа, Ансоатеги, Миранда, Фалькон, Боливар, Сулия, Тачира, Лара, Сукре, Нуэва-Эспарта и Варгас.

По словам Моралеса, теперь жители Венесуэлы смогут свободно менять валюту по официальному курсу DICOM, который сравнялся сейчас с курсом чёрного рынка, притом что ранее он отставал от него иногда на порядки.

С 2003 года все валютные операции в Венесуэле были под жёстким контролем властей. Это привело к установлению курса чёрного рынка, который в десятки раз отличался от официального.