Школьников в Хабаровске выгнали из автобуса из-за разрядившегося валидатора

После инцидента перевозчик намерен уволить водителя, допустившего такое нарушение.

Водитель автобуса, ходящего по маршруту № 14 в Хабаровске, выгнал из транспортного средства пятерых школьников, которые не смогли оплатить проезд из-за разрядившегося валидатора, сообщает мэрия города.

После инцидента со школьниками было проведено совещание в мэрии с пассажироперевозчиками.

— Я считаю, что произошёл вопиющий случай. То, что в автобусе по каким-то причинам не работает валидатор, — проблема исключительно перевозчика. Ранее об этом уже говорилось: проезд в таком случае оплачивает сам владелец маршрута. Речь идёт в этом случае о здоровье и безопасности детей. Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут только в присутствии сотрудников полиции и родителей, — сказал на совещании мэр Сергей Кравчук.

Отмечается, что перевозчик решил уволить водителя автобуса после проверки. Он также добавил, что готов извиниться перед подростками и компенсировать доставленные неудобства.

На совещании также было дано поручение разместить в автобусах объявления о том, что при неисправности валидатора проезд является бесплатным.