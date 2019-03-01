В центре салатовой ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от "Марьиной Рощи" до "Печатников" отсутствует движение поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в своём твиттере.

На Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Марьиной Рощи» до «Печатников» нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенным интервалом. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 марта 2019 г.

Уточняется, что в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенным интервалом.