В центре салатовой ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

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В центре салатовой ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

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Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от "Марьиной Рощи" до "Печатников" отсутствует движение поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в своём твиттере.

Уточняется, что в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенным интервалом.

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