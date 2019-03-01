Экс-адвоката Трампа ждёт ещё один допрос в конгрессе США

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн ещё раз прибудет в конгресс, чтобы ответить на новые вопросы комитета по разведке нижней палаты. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в четверг, 28 февраля, он уже был на допросе в комитете, который проходил в закрытом режиме. А до этого ещё дважды за минувшую неделю отвечал на вопросы конгресса.

Причём в своих ответах Коэн сильно критиковал президента, заявляя о том, что якобы владеет информацией о неизвестных преступлениях Трампа, о том, как лгал первой леди об изменах мужа, и планах Trump Organization подарить квартиру Путину в разгар предвыборной кампании 2016 года, и многом другом.

Дата новых слушаний назначена на 6 марта — именно в этот день должно было начаться трёхлетнее тюремное заключение Коэна, которое он получил за мошенничество.