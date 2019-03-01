Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в Конго

Роспотребнадзор попросил россиян учитывать данные о вспышке лихорадки Эбола в Конго при планировании путешествий, где за две недели погибло тридцать человек, говорится на сайте ведомства.

В середине февраля представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер рассказал, что число случаев заражения смертельным вирусом Эбола в Конго составило уже 829 человек, число погибших — 521.

С начала регистрации случаев заболеваний (август 2018 года) по 26 февраля симптомы заражения выявлены у 875 человек, из них 551 закончился летальным исходом... Роспотребнадзор просит учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок Роспотребнадзор

Самая сложная ситуация сложилась в Катве и Бутембо. Основная причина широкого распространения Эболы — несоблюдение санитарных норм. Эксперты ВОЗ обеспокоены риском распространения вируса на территории соседних Уганды, Руанды и Южного Судана.

Вызванная вирусом Эбола болезнь — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторых животных.