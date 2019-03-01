В Москве восстановлено движение поездов на салатовой ветке метро

Движение на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро, от "Марьиной Рощи" до "Печатников", восстановлено и вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в "Твиттере".

Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Марьиной Рощи» до «Печатников» восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 марта 2019 г.

Напомним, ранее стало известно, что из-за инцидента с пассажиром произошёл сбой в движении поездов по салатовой ветке.