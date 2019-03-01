Священник рассказал, о чём говорит с Бутиной во время своих визитов

Россиянка, в частности, изменила своё отношение к вере, читает религиозную литературу и "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского.

Православный священник Виктор Потапов, посещающий россиянку Марию Бутину в тюрьме, рассказал, о чём общается с ней во время своих визитов. По его словам, девушка очень расстроена решением судьи отложить на месяц назначение даты вынесения приговора.

Он отметил, что в последний раз был у неё в среду, 27 февраля. По словам Потапова, Бутину он посещает раз в неделю последние четыре месяца. Сама россиянка сохраняет позитивный настрой.

— Её психологическое состояние очень хорошее и очень позитивное… Она старается со всеми ладить… Её цель — читать, молиться и уехать домой, — приводит слова священника РИА "Новости".

Потапов отметил, что отношение Бутиной к вере сильно изменилось. Священник каждый свой визит приносит россиянке четыре-пять книг, которые она изучает и составляет 15–20 вопросов о религии и духовной жизни. Кроме того, она читает "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского из библиотеки в тюрьме, где обнаружилось несколько книг на русском языке.

Напомним, Бутину задержали в США в июле 2018 года. Её обвинили в "работе на иностранное правительство". В декабре она пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью навредить Штатам.