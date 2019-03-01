Валерия Гай Германика надеется, что её фильм "Мысленный волк" выйдет в 2019 году

Читайте также

Валерия Гай Германика надеется, что её фильм "Мысленный волк" выйдет в 2019 году

113

Фото: © Twitter / newsaeru

Главные роли в будущей киноленте исполнили Елизавета Климова, а также Юлия Высоцкая.

Режиссёр Валерия Гай Германика рассказала о том, что она уже завершила съёмки своего нового фильма — "Мысленный волк". Германика надеется, что лента выйдет в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент команда занимается озвучкой фильма. По словам Германики, у неё получилось очень загадочное кино — она сама удивилась тому, что в итоге увидела. Валерия назвала фильм необычным, про внутреннюю духовную жизнь людей.

Напомним, в основе фильма находится сценарий Юрия Арабова. Лента рассказывает про сложные отношения матери и дочери. Главные роли исполнили Елизавета Климова и Юлия Высоцкая.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×