Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о новом сопернике для сына

Мужчина поделился скриншотом новости о том, что Тони Фергюсон и Конор Макгрегор проведут поединок в Рио.

Абдулманап Нурмагомедов (отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова) назвал нового соперника сына. Соответствующей информацией он поделился в собственном Instagram-аккаунте.

Нурмагомедов-старший опубликовал скриншот новости о том, что американец Тони Фергюсон и ирландец Конор Макгрегор проведут поединок в рамках турнира UFC 237 (он пройдёт в Рио-де-Жанейро). Победитель боя станет соперником Хабиба.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб на турнире UFC 229 победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона в лёгком весе. В настоящий момент в активе Хабиба ни одного поражения и 27 побед.