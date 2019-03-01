Фальстарт весны. Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 1 марта

Температура воздуха в столице днём составит около 0 °С, в области — от –3 °С до +2 °С.

В первый день весны на погоду в Московском регионе окажет влияние относительно тёплый североатлантический циклон, однако он постепенно развернётся, освобождая путь полярному холоду и новым порциям снега. Об этом информирует погодный центр "Фобос".

Днём будет облачно, временами будет идти снег, вечером ожидается гололедица. Температура воздуха в Москве составит около 0 °С, в Подмосковье будет –3…+2 °С, вечером можно ждать похолодания до –3…–8 °С.

Скорость порывистого ветра, дующего с севера, будет составлять 5–10 м/с. Относительная влажность воздуха ожидается 78–83%. Атмосферное давление вырастет и составит 732 мм рт. ст.