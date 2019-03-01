Япония запретит курение на Олимпиаде-2020 в Токио

В прошлом году правительство страны законодательно запретило курение в общественных заведениях.

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио запретят курение и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах в стране. Об этом сообщает Inside the Games.

Это решение было принято с целью защитить здоровье и безопасность спортсменов, официальных лиц и зрителей. Оно было основано на разработке закона Японии и указаниях Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом, была принята строгая политика в отношении курящих. Курение будет запрещено в помещениях, в охраняемых периметрах объектов Олимпиады, а также на открытом воздухе.

Напомним, в 2018 году Япония законодательно запретила курение в общественных заведениях. Эта мера, правда, исключает примерно половину всех ресторанов и баров. Сама Олимпиада пройдёт в Токио летом — с 24 июля по 9 августа 2020 года.