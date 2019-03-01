Найдена самая старая машинка для татуировок

Археологи Университета штата Вашингтон (западная часть США) нашли самый старый артефакт, который связан с татуировками. Об этом сообщает Archaeological Science: Reports.
March 1, 2019
Небольшой инструмент с иглой от кактуса и ручкой из ветви кустарника был изготовлен около двух тысяч лет назад. Его авторы — представители индейской культуры Анасази, которые также известны как предки Пуэбло.
Как стало известно, антрополог Эндрю Гиллрет-Браун случайно обнаружил инструмент размером с ручку. Это произошло, когда он проводил инвентаризацию археологических материалов — они хранились на складе более сорока лет.
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