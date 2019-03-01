Появились новые постеры финального сезона "Игры престолов"

20 героев популярного сериала заняли Железный трон. Но в итоге сидеть на нём останется только один.

В восьмом сезоне сериала "Игра престолов" всему Вестеросу грозит нашествие армии мёртвых, марширующих с Севера. Однако всех волнует в основном только один вопрос: кто займёт Железный трон? Авторы шоу опубликовали новые постеры, где предложили посмотреть на все варианты — от Дейенерис до Червя. Об этом сообщает EW.

Восьмой сезон начнётся в доме Старков — Винтерфелле, куда прибудут Дейенерис и её армия для того, чтобы захватить Железный трон. Вместе с этим с Севера будет идти армия мёртвых, возглавляемая Королём Ночи с воскрешённым драконом.

Финальный сезон получит шесть серий. Каждая из них — почти полноценный фильм. В конце зрителей ожидает масштабная битва. По словам авторов шоу, таких на ТВ ещё никогда не было.

Премьера заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля.