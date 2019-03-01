Появились новые постеры финального сезона "Игры престолов"

В восьмом сезоне сериала "Игра престолов" всему Вестеросу грозит нашествие армии мёртвых, марширующих с Севера. Однако всех волнует в основном только один вопрос: кто займёт Железный трон? Авторы шоу опубликовали новые постеры, где предложили посмотреть на все варианты — от Дейенерис до Червя. Об этом сообщает EW.
20 new #GameofThronesSeason8 character photos include a first look at Sansa Stark's battle dress, and confirm the return of a certain character https://t.co/i2aAb4w4YQ @Twitter #forthethrone pic.twitter.com/pJA3UWMbnF— James Hibberd (@JamesHibberd) 28 февраля 2019 г.
Восьмой сезон начнётся в доме Старков — Винтерфелле, куда прибудут Дейенерис и её армия для того, чтобы захватить Железный трон. Вместе с этим с Севера будет идти армия мёртвых, возглавляемая Королём Ночи с воскрешённым драконом.
.@GameOfThrones 20 new season 8 character photos released via @Twitter reveal new costumes https://t.co/i2aAb4w4YQ pic.twitter.com/TozH2Nmj5G— James Hibberd (@JamesHibberd) 28 февраля 2019 г.
Финальный сезон получит шесть серий. Каждая из них — почти полноценный фильм. В конце зрителей ожидает масштабная битва. По словам авторов шоу, таких на ТВ ещё никогда не было.
Премьера заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени