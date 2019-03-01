Американский военный самолёт пролетел над территорией России

Полёт проходил в рамках Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ.

Самолёт Boeing OC-135B Open Skies ВВС США совершил наблюдательный полёт над территорией России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Так, американское воздушное судно с бортовым номером 61-2670 было замечено в 6:05 мск над Комсомольском-на-Амуре, позднее направилось в Улан-Удэ, а к 8:20 пролетело над Читой.

Стоит добавить, что полёт проходил в рамках Договора по открытому небу. Как сообщалось ранее, действуя согласно данному договору, российский самолёт выполнит наблюдательный полёт над территорией Германии.

Напомним, что в прошлый раз, согласно данным портала PlaneRadar, Boeing OC-135B совершил полёт над Забайкальским краем в окрестностях Читы 23 февраля.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств.