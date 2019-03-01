Рами Малек может сыграть главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

В переговорах по поводу получения роли этому актёру помогла его победа на премии "Оскар".

После того как Рами Малек получил "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", он не планирует делать перерыв в работе. В настоящий момент проводятся переговоры о том, чтобы актёр принял участие в роли главного злодея в будущем фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Deadline.

Переговоры в настоящий момент находятся в финальной стадии. Скорее всего, Малек получит эту роль. До этого сообщалось, что график съёмок нового "Бонда" совпадает с графиком сериала "Мистер Робот" (в нём Малек играет главную роль). Теперь же стало известно, что команда актёра пришла к компромиссу и теперь роль в "Бонде" точно получит победитель "Оскара".

Напомним, ранее стало известно рабочее название нового фильма о Джеймсе Бонде. Лента называется Shatterhand (это псевдоним одного из персонажей истории, Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного писателем Яном Флемингом). Премьера фильма запланирована на 8 апреля 2020 года.