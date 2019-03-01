С 45 кг метамфетамина. В Китае задержали банду наркоторговцев из 56 человек

Сотрудники правоохранительных органов КНР вели преступную группировку с лета 2017 года.

На северо-востоке Китая задержали банду наркоторговцев, у которых изъяли около 45 килограммов метамфетамина. Об этом сообщает управление общественной безопасности города Шэньян.

Группировку задержали в городе Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин. Операция стала итогом расследования, которое велось с лета 2017 года: тогда полицейские задержали мужчину с большим объёмом наркотиков, который и входил в эту банду.

У злоумышленников изъяли около 195 тысяч долларов и семь автомобилей, которые использовались для транспортировки наркотиков.