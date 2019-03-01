Всмятку. Появились первые фото с места смертельного ДТП под Волгоградом

Опубликованы первые фотографии с места крупной аварии на трассе под Волгоградом, где погибли пять человек. Снимки разместили на сайте ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

По данным ведомства, авария произошла в половине десятого утра. По уточнённой информации, на трассе столкнулись Mitsubishi Outlander и фура Volvo. В результате водитель и пассажиры кроссовера погибли. Среди жертв есть ребенок.

По предварительным данным, Mitsubishi был на летней резине. Обстоятельства ЧП уточняются.