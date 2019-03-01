Евросоюз обвинил Facebook, Google и Twitter в невыполнении обещаний

В заявлении Еврокомиссии сказано, что накануне выборов в Европарламент компании не показали прогресса.

Социальные сети Twitter и Facebook, а также поисковый сервис Google не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями. Об этом стало известно из заявления Еврокомиссии.

Отмечается, что Facebook, вопреки всем договорённостям, в январе не предоставил результаты исследования по поводу рекламы, которая способна ввести пользователей в заблуждение. При этом в Google не разъяснили, что было сделано для борьбы с дезинформацией. Что же касается Twitter, то эта социальная сеть не прислала результаты по улучшению контроля за размещением рекламы.

В заявлении Еврокомиссии сказано, что накануне выборов в Европарламент компании не показали прогресса. Ранее эти компании согласовали добровольный регламент для борьбы с недостоверными новостями.