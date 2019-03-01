Три человека пострадали из-за утечки химического вещества в Австралии

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Три человека пострадали из-за утечки химического вещества в Австралии

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Фото: © Flickr/Antti T. Nissinen

В пригороде Сиднея три человека пострадали в результате утечки химического вещества на объекте, занимающемся разработками в сфере ядерной медицины.

Как сообщает телерадиокомпания ABC, разлившимся веществом был гидроксид натрия, который вызывает серьёзные ожоги, попадая на кожу. Пострадавших госпитализировали.

В Австралийской организации по ядерной физике и технологиям отметили, что инцидент произошёл в здании, которое не имеет отношения к единственному ядерному реактору в стране OPAL. Он также находится в районе Лукас Хайтс, где произошёл инцидент.

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