Три человека пострадали из-за утечки химического вещества в Австралии

В пригороде Сиднея три человека пострадали в результате утечки химического вещества на объекте, занимающемся разработками в сфере ядерной медицины.
Как сообщает телерадиокомпания ABC, разлившимся веществом был гидроксид натрия, который вызывает серьёзные ожоги, попадая на кожу. Пострадавших госпитализировали.
В Австралийской организации по ядерной физике и технологиям отметили, что инцидент произошёл в здании, которое не имеет отношения к единственному ядерному реактору в стране OPAL. Он также находится в районе Лукас Хайтс, где произошёл инцидент.
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