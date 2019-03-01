Разозлила израильтянок. IKEA грозит многомиллионный штраф за сексизм

26 февраля в суд Иерусалима подали иск в отношении шведского мебельного гиганта. Компания издала в 2017 году каталог в Израиле, в котором были фотографии только мужчин и мальчиков.

Соответствующий рекламный буклет предназначался для ультраортодоксальных израильтян, которые принадлежат к общине харедим. Об этом сообщает издание Нaaretz.

IKEA supress images of women and girls in its catalogue in Israel—only boys, raised in an all-male society.https://t.co/orir0gTw4e pic.twitter.com/4O2R3fw2hs — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) February 16, 2017

Приверженцы течения отличаются своим консервативным укладом жизни. В частности, они поддерживают половую сегрегацию. Также они предпочитают не выставлять на всеобщее обозрение изображения девочек и женщин, тем более в коммерческих целях.

Таким образом, в каталоге были фотографии улыбающихся мальчиков на фоне религиозных атрибутов, мебели и осветительных приборов, а также фото мужчин с характерной причёской. В каталоге не было фото женщин.

Религиозные иудейки, которые получили этот буклет, подали иск на израильское отделение IKEA. Теперь они требуют выплатить каждой (а всего их около десяти тысяч) по 1,5 тысячи шекелей (27 303 рубля), а также переиздать каталог заново с изображениями женщин.