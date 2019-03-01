Названа опасность популярных лекарств

В исследовании приняли участие 1 098 930 человек, которые родились между 1995 и 2012 годами.

Учёные из Дании установили, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний. Об этом сообщает The Conversation.

Специалисты определили инфекции, которыми добровольцы болели до 2013 года. Они включали в себя те, что требовали госпитализации, а также менее тяжёлые болезни, которые можно было вылечить противоинфекционными препаратами. Также учёные установили все психические расстройства на основе диагнозов и рецептов, которые выписывали врачи.

Как оказалось, тяжёлые инфекции повышали риск развития психического расстройства в 1,84 раза. Таким образом, при приёме препаратов, включая антибиотики, эта вероятность могла вырасти в 1,4 раза. Эту связь учёные объяснили взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Дело в том, что у млекопитающих антибиотики вызывают изменения в видовом и количественном составе бактерий пищеварительного тракта. Таким образом, в результате этого ухудшаются когнитивные способности.