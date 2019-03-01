В России откроют горячую линию по вопросам профилактики кори

Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики кори, которая будет работать с 4 по 18 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты будут консультировать всех желающих по телефонам и в специальных пунктах по вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к заболеванию.
Сотрудники Управлений Роспотребнадзора расскажут о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим человеком.
Напомним, за год в России был зафиксирован трёхкратный рост числа заболевших корью. Источником эпидемии кори в Европе назвали Украину.
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