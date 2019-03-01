В России откроют горячую линию по вопросам профилактики кори

Сотрудники Роспотребнадзора готовы дать родителям рекомендации о том, как уберечь от инфекции детей.

Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики кори, которая будет работать с 4 по 18 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты будут консультировать всех желающих по телефонам и в специальных пунктах по вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к заболеванию.

Сотрудники Управлений Роспотребнадзора расскажут о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим человеком.

Напомним, за год в России был зафиксирован трёхкратный рост числа заболевших корью. Источником эпидемии кори в Европе назвали Украину.