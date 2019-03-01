Пока не потеплеет. Москвичам рассказали, где можно покататься на коньках весной

Катки будут работать в парке Горького, "Сокольниках", Бабушкинском, Гончаровском парках и других зонах отдыха.

Москвичи смогут покататься на коньках в 21 городском парке, пока не наступит оттепель. Об этом говорится на сайте мэра и Правительства Москвы.

— Первые выходные весны обещают быть морозными, поэтому мы приглашаем москвичей и гостей города на наши катки, — говорится в сообщении.

На сайте напомнили, что, возможно, это последняя возможность выйти на лёд до полного окончания морозов. Катки становятся непригодными для катания, если в течение нескольких дней температура воздуха не падает ниже +2 или идёт дождь.

Катки будут открыты в парке Горького, саду "Эрмитаж", Таганском и Измайловском парках, Саду имени Баумана, парках "Красная Пресня" и 50-летия Октября, Лианозовском, Гончаровском, Воронцовском и Перовском парках, в "Ангарских прудах", в парке Северного речного вокзала, в парках "Фили", "Сокольники", "Дружба", "Северное Тушино", "Бабушкинский", сквере в Олонецком проезде и ландшафтном парке "Митино".

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