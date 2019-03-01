Новую систему мониторинга начали тестировать в Москве

Ожидается, что новые разработки помогут московским спасателям следить за безопасностью на водоёмах.

На Борисовских прудах в Москве началось тестирование новой системы мониторинга, предназначенной для наблюдения за безопасностью на водоёмах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

— В систему мониторинга входят видеокамеры и устройства-детекторы — радары и тепловизоры. Они позволяют видеть людей, животных и предметы даже в полной темноте и в сложных погодных условиях: в мороз, при сильных осадках и грозах. Элементы искусственного интеллекта автоматически распознают тип происшествия, — говорится в сообщении.

Система срабатывает, когда кто-то выходит на лёд, купается в неположенном месте или же оказывается в воде при низкой температуре. Также система отправит сообщение спасателям, если кто-то окажется в воде или в акватории водоёма появятся запрещённые плавательные средства.

Тестирование продлится до конца марта. Если проект будет признан удачным, такие системы появятся и на других водоёмах города.