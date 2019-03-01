В Приморье отпустили японское судно, задержанное за браконьерство

Японское судно "Нишино Мару — 68", задержанное за браконьерство в российских водах, отпустили после компенсации ущерба. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— Судно отпустили после того, как сумма за нанесённый ущерб поступила из Японии, — говорится в сообщении.

Судно, следовавшее под флагом Японии, было задержано российскими пограничниками в конце января этого года. Оно занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России.